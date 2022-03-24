Apple Pay ограничила оплату картами «Мир»
Apple начала ограничивать оплату картами российской платежной системы «Мир», а также постепенно убирать их из приложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки платежной системы.
«Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы "Мир". На данный момент уже и добавленные (карты) они постепенно убирают из приложения Apple Pay», — сказал сотрудник поддержки.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщал, что держатели карт российской платежной системы «Мир» больше не могут привязать их к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay.
Российские банки начали подключать карты «Мир» к Apple Pay летом прошлого года. Apple приостановила работу своего платежного сервиса в России и поставки продукции в начале марта в связи с военной операцией на Украине. Представители системы «Мир» 15 марта сообщали, что ее карты подгружались в сервисы MirPay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме.
С 10 марта Apple Pay перестал работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard после того, как эти платежные системы одновременно приостановили обслуживание российских карт. При этом граждане РФ все еще могут оплачивать покупки стандартной контактной или бесконтактной картой внутри страны.