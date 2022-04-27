Чистый убыток «Яндекса» в I квартале составил 8,1 млрд рублей
За I квартал 2022 г. чистый убыток «Яндекса» составил 8,1 млрд руб. по сравнению с 3 млрд руб. прибыли за январь - март 2021 г. Об этом сообщается на сайте компании. Там сказано, что деньги ушли на инвестиции в действующий бизнес, новые направления и поддержку сотрудников. На дополнительные выплаты сотрудникам в марте «Яндекс» потратил 5,9 млрд руб.
Общая квартальная выручка компании составила 106 млрд руб., что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за I квартал снизился на 35% и составил 7,2 млрд руб. С учетом выплат сотрудникам в марте показатель снизился на 88% до 1,27 млрд руб.
Нерекламная выручка компании впервые превысила 60% и составила 64,4 млрд руб., доля показателя в общем доходе компании за год выросла практически на 10 п. п до 61%. Рекламная выручка составила 41,7 млрд руб., рост к прошлому году составил 16%.
Выручка «Поиска» и «Портала» выросла на 25% до 43,8 млрд руб. Общая выручка сервисов «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и общая подписка «Плюс» в I квартале 2022 г. выросли на 67% до 5,8 млрд руб. Подпиской «Яндекс.Плюс» в 2021 г. пользовались 12,2 млн человек. Сегмент электронной коммерции вырос на 164% и составил 64,6 млрд руб. Количество активных покупателей на «Яндекс.Маркете» выросло на 79% до 10,8 млн. Количество активных продавцов выросло на 230% год к году и достигло 28 300.
Оборот транспортных сервисов «Яндекса» (такси, каршеринг и самокаты) год к году вырос на 40% до 167,4 млрд руб. за I квартал 2022 г. Количество поездок на такси выросло на 32%. Оборот сервисов доставки компании (доставка еды из ресторанов, «Яндекс. Доставка» и эксперименты) вырос на 92% и составил 24,3 млрд руб. Оборот е-сommerce сервисов («Маркет», доставка продуктов из «Яндекс.Еды» и «Лавка») вырос на 164% до 64,6 млрд руб.