Чистый убыток «Яндекса» в I квартале составил 8,1 млрд рублей

Выручка «Поиска» и «Портала» выросла на 25% до 43,8 млрд руб. Общая выручка сервисов «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и общая подписка «Плюс» в I квартале 2022 г. выросли на 67% до 5,8 млрд руб. Подпиской «Яндекс.Плюс» в 2021 г. пользовались 12,2 млн человек. Сегмент электронной коммерции вырос на 164% и составил 64,6 млрд руб. Количество активных покупателей на «Яндекс.Маркете» выросло на 79% до 10,8 млн. Количество активных продавцов выросло на 230% год к году и достигло 28 300.