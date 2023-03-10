Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит для покупок без PIN-кода

Уточняется, что терминалы не будут запрашивать PIN-код, если сумма покупки будет превышать 1000 руб., у всех карт, в том числе у карт других банков. Представитель РБК не назвал максимальную сумму, при которой вводить PIN-код не потребуется. По информации корреспондента РБК, при оплате покупки на сумму свыше 2000 руб. PIN-код не требуется, но начиная с 3000 руб. его по-прежнему придется вводить.