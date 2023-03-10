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Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит для покупок без PIN-кода

Ведомости

Сбербанк с начала 2023 г. в тестовом режиме увеличил лимиты для совершения покупок без PIN-кода – теперь сумма операций может быть выше 1000 руб. при оплате через терминалы эквайринга «Сбера». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя банка.

«Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций, что также соответствует стандартам рынка», – сказал он.

Уточняется, что терминалы не будут запрашивать PIN-код, если сумма покупки будет превышать 1000 руб., у всех карт, в том числе у карт других банков. Представитель РБК не назвал максимальную сумму, при которой вводить PIN-код не потребуется. По информации корреспондента РБК, при оплате покупки на сумму свыше 2000 руб. PIN-код не требуется, но начиная с 3000 руб. его по-прежнему придется вводить.

У банков есть возможность самостоятельно устанавливать лимит, при котором введение PIN-кода не требуется. Эта граница может быть установлена в соответствии с правилами платежной системы. В частности, «Мир» разрешает проводить операции на суммы до 3000 руб. без подтверждения PIN-кодом с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных