Золото дорожает: что делать инвестору

ФРС США не ослабит борьбу с инфляцией, которая в октябре оказалась ниже ожиданий аналитиков и опустилась до 7,7%, заявил 14 ноября управляющий Федрезерва Кристофер Уоллер. Это заметно убавило оптимизма на рынке золота – его стоимость в понедельник на Лондонской бирже металлов снизились на 0,04% до $1770,13 за унцию. До этого, с 9 по 11 ноября котировки драгметалла прибавили почти 5% после публикации данных по инфляции в США – она впервые с февраля упала ниже 8%.