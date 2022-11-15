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Золото дорожает: что делать инвестору

Акции золотодобытчиков – лучшая экспозиция на металл, но и самая рискованная
Инга Сангалова
Tamara Abdul Hadi / Reuters

ФРС США не ослабит борьбу с инфляцией, которая в октябре оказалась ниже ожиданий аналитиков и опустилась до 7,7%, заявил 14 ноября управляющий Федрезерва Кристофер Уоллер. Это заметно убавило оптимизма на рынке золота – его стоимость в понедельник на Лондонской бирже металлов снизились на 0,04% до $1770,13 за унцию. До этого, с 9 по 11 ноября котировки драгметалла прибавили почти 5% после публикации данных по инфляции в США – она впервые с февраля упала ниже 8%.

Российские золотодобытчики показали аналогичную динамику: за три дня прошлой недели бумаги Polymetal выросли на 8,8%, а «Полюса» и «Селигдара» – на 3,1%. В понедельник акции Polymetal завершили торги снижением на 0,4% до 332,3 руб., а бумаги «Полюса» – на 1,2% до 6656,5 руб. Бумаги «Селигдара» не изменились в цене, закрывшись на отметке 44,28 руб. При этом индекс Мосбиржи за 14 ноября вырос на 1,23%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных