Золото дорожает: что делать инвестору

Золото дорожает: что делать инвесторуАкции золотодобытчиков – лучшая экспозиция на металл, но и самая рискованная
ФРС США не ослабит борьбу с инфляцией, которая в октябре оказалась ниже ожиданий аналитиков и опустилась до 7,7%, заявил 14 ноября управляющий Федрезерва Кристофер Уоллер. Это заметно убавило оптимизма на рынке золота – его стоимость в понедельник на Лондонской бирже металлов снизились на 0,04% до $1770,13 за унцию. До этого, с 9 по 11 ноября котировки драгметалла прибавили почти 5% после публикации данных по инфляции в США – она впервые с февраля упала ниже 8%.
Российские золотодобытчики показали аналогичную динамику: за три дня прошлой недели бумаги Polymetal выросли на 8,8%, а «Полюса» и «Селигдара» – на 3,1%. В понедельник акции Polymetal завершили торги снижением на 0,4% до 332,3 руб., а бумаги «Полюса» – на 1,2% до 6656,5 руб. Бумаги «Селигдара» не изменились в цене, закрывшись на отметке 44,28 руб. При этом индекс Мосбиржи за 14 ноября вырос на 1,23%.