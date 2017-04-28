Фильм Дензела Вашингтона «Ограды» завис между театром и кино

Трой Максон (Дензел Вашингтон) работает мусорщиком; получает немного, но ему хватает на жизнь, на выпивку (строго по пятницам), на починку крыши в доме. У него есть жена (Виола Дэвис), с которой он прожил 18 лет. Он любит балагурить, рассказывать небылицы, вспоминать о встрече с самой Смертью, от которой он взял да спасся. Еще любит читать нотации сыновьям – взрослому (музыканту-неудачнику) и подростку (помешанному на американском футболе): «Я работал, все в этом доме мое, и ты иди работай вместо того, чтобы дурью маяться. И пока живешь в моем доме, называй меня «сэр». Суровая гордость пожилого пролетария, который нажил хоть немного, но своим трудом, вот этими мозолистыми руками (на самом деле он пустил в дело деньги брата, раненного на войне и ставшего слабоумным, но эту мысль проще отодвинуть в сторону). «Жить надо по правилам», – еще одна любимая мысль Троя, хотя сам он исподтишка нарушает кое-какое важное правило, касающееся супружеских отношений. Однажды он наберется смелости и скажет об этом жене. В этот момент она будет держать в руках розу, и цветок выпадет у нее из рук, как бы подчеркивая, что рушится весь ее мир: видите ли, ее и саму зовут Роза.

Наверное, сразу надо привести все основные сведения о фильме. Действие «Оград» разворачивается главным образом в конце 1950-х. Пьеса, по которой поставлен фильм, написана в 1983-м. Ее автор Аугуст Уилсон умер в 2005-м, успев превратить «Ограды» в сценарий, который долгие годы никто не знал, как поставить; но в 2010-м в спектакле по «Оградам» триумфально выступили Дензел Вашингтон и Виола Дэвис, и с тех пор Вашингтон мечтал перенести пьесу на экран. Сам поставил фильм и, естественно, сам вновь исполнил главную роль; едва не перехватил на «Оскарах» статуэтку у Кейси Аффлека (который тоже сыграл мусорщика, но в трагедии куда более тонкой выделки, «Манчестере у моря»); к счастью, киноакадемики все-таки выбрали Кейси – у Вашингтона «Оскаров» и так уже два.

Тройная корона «Ограды» были номинированы на четыре «Оскара» в категориях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший сценарий», «Лучшая актриса в роли второго плана». Только в последней дошло до победы: статуэтку получила Виола Дэвис. Это ее третья номинация – до того ее выдвигали за фильмы «Сомнение» и «Прислуга». Помимо «Оскара» Дэвис может похвастаться высшей театральной премией «Тони» (за все те же «Ограды» в постановке 2010 г.) и «Эмми» за роль в сериале «Как избежать наказания за убийство». В США актеров, получивших все три награды, называют обладателями тройной короны; Дэвис стала первой афроамериканкой, этой короны удостоенной.

Вашингтон, похоже, относился к тексту Уилсона с почти религиозным поклонением и не был в этом одинок: при жизни драматург был удостоен множества премий, и сейчас американские рецензенты готовы ставить его пьесы куда-нибудь на одну полку с чеховскими. Судя по «Оградам», одной из немногих пьес Уилсона, которая хотя бы в виде фильма и хотя бы на DVD добралась до России, сравнения с Антоном Павловичем американец заслужил не вполне. Как минимум у Уилсона отовсюду неприятно прут слишком явные символы, и прежде всего ограда вокруг дворика, которую никак не достроит герой. Конечно, это не просто ограда – с ее помощью стареющий Трой надеется отгородиться от Смерти, той самой старухи с косой. А еще это символическая стена, которой он отгородил себя от сыновей. А для его жены это забор, с помощью которого она надеется удержать мужа в доме и не отпустить на волю. (Все это, конечно, бессознательно, но все в итоге проговаривается вслух и с нажимом, чтоб зритель ненароком не приплел какую-то свою, неправильную интерпретацию.) Неудивительно, что реальную ограду из досок герои не могут достроить годами, зато годами выясняют отношения и все переживания опять же тщательно разжевывают для зрителей в диалогах.

Кадр из фильма «Ограды» 1/4 Кадр из фильма «Ограды» 2/4 Кадр из фильма «Ограды» 3/4 Кадр из фильма «Ограды» 4/4

Но понятно, почему Вашингтон зубами вцепился в роль Троя Максона: любой актер, особенно привыкший зарабатывать на фильмах вроде «Великолепной семерки» или «Кода доступа «Кейптаун», тоскует по яркому, сложному, серьезному персонажу. В Трое Максоне есть и уязвленная гордость, и ощущение проигранной жизни (он мог бы стать великим бейсболистом, но помешала расовая сегрегация), и желание власти, и ожесточение при мысли, что власть его на самом деле страшно ограничена, и любовь, которую ему трудно выразить: он вроде хочет погладить близких, а у тех остаются синяки. Вашингтон отыгрывает все это настолько хорошо, насколько вообще способен, и в лице Дэвис находит идеальную партнершу.

Но «Ограды», как заметил один американский критик, все равно остаются проектом, зависшим между театром и кино. Спектакля (с дыханием темного зала, живой энергией актеров) уже нет. Фильма (действие которого не должно разворачиваться в тесных сценических оградах) еще нет. И кажется, что Дензел Вашингтон просто запечатлел любимую роль в любимом спектакле, запаял «Ограды» в стеклянную колбу, где им не будет грозить время, разрушающее все, но прежде всего театральные постановки.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»