Okko и Бекмамбетов снимут японский хоррор в формате screenlife

Принято считать, что хорроры намного лучше показывают себя именно при прокате в кинотеатрах, нежели на видеоплатформах, поэтому участие Okko в производстве заявленного проекта несколько удивляет, говорит аналитик консалтингового агентства «Эстимейт компани» Тимур Имаев: «Онлайн-площадки фокусируются прежде всего на росте подписчиков, тогда как чисто инвестиционные истории за счет международных продаж кинопроката в других странах их, как правило, интересуют мало. Это не их бизнес-модель».