Okko и Бекмамбетов снимут японский хоррор в формате screenlife

Okko и Бекмамбетов снимут японский хоррор в формате screenlifeУ проекта есть также партнеры из Франции и Японии
Принадлежащий «Сберу» видеосервис Okko и студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова снимут фильм в жанре японского хоррора «Утопленник», рассказали «Ведомостям» представители этих компаний. Партнерами проекта станут французская кинокомпания Pulsar Content и японская продюсерская компания Flag Co. Для Okko, который является одним из крупнейших видеосервисов России (№3, доля рынка 13% – данные «ТМТ консалтинга» за январь-июнь 2021 г.), – это первый международный проект.
Бюджет фильма составит $2 млн, его съемки полностью профинансирует Okko, уточнили собеседники «Ведомостей». Среди известных фильмов жанра японский хоррор (J-horror) – триллер «Звонок». Главные роли в «Утопленнике» исполнят Бен Маккензи (сериал «Готэм», фильм «Бэтмен: Год первый») и Бояна Новакович (фильм «Тоня против всех», сериал «Мир дикого запада»).
В основе сюжета фильма – странные события, которые начинают происходить с младшим сыном военного офицера и его жены после того, как он едва не утонул в местном озере на каникулах в Японии. Режиссером-постановщиком и автором сценария фильма стала токийский хоррор-режиссер Пабло Абсенто.
Снят «Утопленник» будет в формате screenlife – это формат, в котором основные события фильма разворачиваются на экранах смартфонов и десктопов. Этот формат «Базелевс» приоритетно развивает в последние годы. Предыдущие screenlife-проекты студии были коммерчески успешны. Хоррор «Убрать из друзей» собрал в международном прокате $65 млн, а триллер «Поиск» – $75 млн, бюджет каждой из этих лент не превышал $1 млн.
Съемки кинокартины уже стартовали в Нью-Йорке и вскоре продолжатся в Японии. Завершить их планируется до конца года, уточнил представитель «Базелевс». У фильма будет международный прокат, а вот его выход в российских кинотеатрах будет, по его словам, зависеть от решения Okko. «Утопленник» выйдет в линейке Okko originals (собственные проекты видеосервиса), а кинопрокат в России – вопрос пока открытый, заявил «Ведомостям» представитель Okko.
Принято считать, что хорроры намного лучше показывают себя именно при прокате в кинотеатрах, нежели на видеоплатформах, поэтому участие Okko в производстве заявленного проекта несколько удивляет, говорит аналитик консалтингового агентства «Эстимейт компани» Тимур Имаев: «Онлайн-площадки фокусируются прежде всего на росте подписчиков, тогда как чисто инвестиционные истории за счет международных продаж кинопроката в других странах их, как правило, интересуют мало. Это не их бизнес-модель».
Экономика проекта «Утопленник», по его словам, имеет шансы стать успешной благодаря не самому большому производственному бюджету и в случае, если фильм будет высокого качества.
«Screenlife-проекты других создателей, к примеру, не всегда выступали удачно. Суммарный мировой бокс-офис таких фильмов, как «Открытые окна», «Астрал. Онлайн» и «Смерть в сети», составил не более $1,5 млн», – резюмировал Имаев.