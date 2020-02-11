BBC снимет сериал о Грете Тунберг

Грета Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира в 2019 г., а также, по сообщению Associated Press, номинирована и на 2020 г. В сентябре прошлого года активистка выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии и потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.