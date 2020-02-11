BBC снимет сериал о Грете Тунберг
BBC Studios снимет документальный сериал об экоактивистке Грете Тунберг, пишет The Guardian со ссылкой на пресс-службу британской вещательной корпорации. По словам исполнительного продюсера BBC Studios Роба Лидделла, сериал будет своевременным, так как изменение климата является «возможно, самой важной проблемой нашего времени».
Как поясняют в BBC, в сериале планируется показать активистскую деятельность Тунберг, а также ее «путешествие во взрослую жизнь». Например, в сериале покажут кадры встреч Тунберг с учеными, политиками и представителями бизнеса для обсуждения проблемы глобального потепления.
Грета Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира в 2019 г., а также, по сообщению Associated Press, номинирована и на 2020 г. В сентябре прошлого года активистка выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии и потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.
Тунберг уже не первый раз становится героиней документального кино. В декабре 2019 г. американский стриминговый сервис Hulu анонсировал фильм «Грета», премьера которого должна состояться в этом году.