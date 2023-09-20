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Блогер Милохин прокомментировал свое объявление в розыск

Ведомости

Блогер и музыкант Даня Милохин отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата Анапы.

«Теперь страшно», – написал Милохин в Instagram Stories (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ). Об объявлении блогера в розыск сообщали «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера Даню Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что он недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях».

По ее словам, армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» Милохина. Позже она сообщила, что блогер покинул Россию первым рейсом - улетел в Дубай.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков после случившегося заявил, что его фракция «Новые люди» ускорит разработку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» и назовет его «законом Мизулиной». По его словам, Мизулина отпугнула от возвращения тысячи россиян, среди которых айтишники, ученые и предприниматели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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