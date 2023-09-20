Блогер Милохин прокомментировал свое объявление в розыск

11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера Даню Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что он недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях».