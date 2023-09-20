Блогер Милохин прокомментировал свое объявление в розыск
Блогер и музыкант Даня Милохин отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата Анапы.
«Теперь страшно», – написал Милохин в Instagram Stories (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ). Об объявлении блогера в розыск сообщали «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера Даню Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что он недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях».
По ее словам, армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» Милохина. Позже она сообщила, что блогер покинул Россию первым рейсом - улетел в Дубай.
Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков после случившегося заявил, что его фракция «Новые люди» ускорит разработку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» и назовет его «законом Мизулиной». По его словам, Мизулина отпугнула от возвращения тысячи россиян, среди которых айтишники, ученые и предприниматели.