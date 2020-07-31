Каких олигархов имеет в виду британский доклад о «российском вмешательстве»Лондон снова намерен принять жесткие меры по отношению к богатым россиянам
Самый обсуждаемый в Лондоне документ последнего времени – доклад британских разведслужб правительству о «российском вмешательстве». Его многие сразу окрестили «докладом о российском невмешательстве», поскольку про «вмешательство» там очень и очень немного. Более того, весь доклад – образец наихудшего британского бюрократического творчества, что уже отметили многие независимые комментаторы.
Весь его смысл можно свести к одному странному выводу: «В отличие от США разведывательное сообщество Британии не анализировало вмешательство России в Brexit, а стоило бы – даже если его и не было, это послужило бы торжеству демократии».
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