Доклад Великобритании о вмешательстве России в политику страны. Главное

Авторы доклада утверждают, что Россия якобы организовала ряд кибератак: во время референдума в Шотландии в 2014 г., последних парламентских выборов, выборов в США в 2016 г. и выборов во Франции в 2017 г. Комитет предлагает британским законодателям разработать и принять в стране закон «об иностранных агентах», аналогичный тому, что был принят ранее в США. Согласно ему, лица, признанные иноагентами, должны зарегистрироваться в Минюсте США и предоставить данные о своей деятельности на территории страны. «Разведслужбы России непропорционально мощны. Они способны действовать без реальных ограничений», — отмечается в документе.