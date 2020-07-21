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Доклад Великобритании о вмешательстве России в политику страны. Главное

Дезинформация, кибератаки и другие приемы, приписываемые российской разведке
Ирина Чевтаева Дарина Бухарова Алексей Никольский
Reuters

Комитет парламента по разведке и безопасности Великобритании обнародовал доклад о «российском вмешательстве» в политику страны. В частности, в документе речь идет о вмешательстве в парламентские выборы, референдумы о независимости Шотландии и о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). По мнению авторов доклада, Лондон недооценил предпринятые Москвой действия и не предпринял необходимые ответные меры на угрозу. Документ готовился на протяжении 18 месяцев. Изначально комитет планировал его представить парламенту 4 ноября 2019 г., но из-за парламентских выборов его представление и последующие обнародование было отложено. «Ведомости» ознакомились с документом и выбрали главное из него.

Вмешательство в референдумы о независимости Шотландии и Brexit

По мнению британских властей, Москва пыталась оказать влияние на проведение референдума о Brexit в 2016 г. Насколько эффективными были эти попытки, определить практически невозможно, говорится в докладе. Правительство Великобритании слишком медленно отреагировало на угрозу. «В результате правительство не предприняло действий по защите процесса выборов в 2016 г.», — указывается в докладе. Вашингтон в отличие от Лондона быстро среагировали на попытки России вмешаться в президентские выборы в 2016 г., отметили авторы документа.

Референдум о Brexit состоялся в Великобритании в июне 2016 г. За выход страны из ЕС проголосовали 52% британцев, 48% были против Brexit.

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Дезинформация и кибератаки

В докладе также утверждается, что Россия занималась пропагандой и дезинформацией на территории Великобритании для расширения собственного политического влияния. Авторы документа приводят в пример работу таких российских СМИ, как RT и Sputnik. По их мнению, они давали искаженную информацию о происходящем в стране. Эти медиа придерживались «антиевропейской» позиции, пытались склонить читателей и зрителей к голосованию за Brexit, отмечают авторы документа. Однако, по их словам, доказать это практически невозможно. Российское влияние Кремль пытался распространить с помощью «ботов», «троллей» и кибератак, считает британский комитет.

Авторы доклада утверждают, что Россия якобы организовала ряд кибератак: во время референдума в Шотландии в 2014 г., последних парламентских выборов, выборов в США в 2016 г. и выборов во Франции в 2017 г. Комитет предлагает британским законодателям разработать и принять в стране закон «об иностранных агентах», аналогичный тому, что был принят ранее в США. Согласно ему, лица, признанные иноагентами, должны зарегистрироваться в Минюсте США и предоставить данные о своей деятельности на территории страны. «Разведслужбы России непропорционально мощны. Они способны действовать без реальных ограничений», — отмечается в документе.

Влияние российских бизнесменов на политику Великобритании

Российские бизнесмены, переехавшие в Великобританию и ведущие в стране бизнес, оказывают сильное влияние на политику и общество страны, говорится в докладе. Авторы доклада считают, что это влияние в стране воспринимается уже как норма. «Сменявшие друг друга правительства принимали российскую олигархию с распростертыми объятиями, и теперь (в Великобритании — "Ведомости") есть много россиян, имеющих тесные связи с Владимиром Путиным (президент России — "Ведомости"), которые прекрасно интегрировались в британский бизнес, политическую и общественную сцену — в частности, в "Лондонграде", — отмечается в докладе.

По мнению авторов документа, до недавних пор британские власти мало интересовались происхождением капиталов российских бизнесменов. Благодаря «политике открытых дверей» Лондон предоставил российским бизнесменам идеальный механизм — «прачечную для отмывания незаконно нажитых денег». Комитет раскритиковал британцев, помогающих «очищать» российские деньги. Речь идет о британских юристах, агентах по недвижимости и бухгалтерах, составляющих так называемую «службу поддержки». «Каждый из них, желая того или нет, сыграл свою роль в формировании буфера для людей, которые фактически являются агентами российского государства», — уточняется в докладе.

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Авторы документа просят правительство обеспечить контрразведку Великобритании новыми инструментами для противостояния «российской угрозе». «Нужна новая законодательная база для борьбы со шпионажем, незаконными финансовыми сделками и «службой поддержки», — считают они.

Ранее издание The Times сообщило, что в докладе будут перечислены имена девяти российских бизнесменов, которые якобы перечисляли деньги Консервативной партии, лидером которой является нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон. Газета утверждала, что некоторые из бизнесменов близко общаются с премьером. Но в нынешней версии доклада нет ни одного имени.

Позиция российской стороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не вмешивалась в выборы ни в одной стране мира и не потерпит вмешательства в собственные дела. «Ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами, и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться», — говорил он. По мнению Пескова, обвинения Великобритании голословные.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала британский доклад проявлением «русофобии в фейковой огранке». «Сенсации не случилось», — отметила она.

Мнение эксперта

Специалист по кибербезопасности одного из основателей проекта «Ватфор» Олег Макаров считает, что в британском докладе весьма примечательно то, что следы вмешательства в референдум о независимости Шотландии нашлись, а в референдум о Brexit их обнаружить не удалось. «Трогать» сейчас голосование о выходе Великобритании из ЕС, который стоил правительству страны огромных усилий, сейчас вряд ли выгодно для кабинета, полагает эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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