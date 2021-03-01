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Сословность в МВД и Росгвардии угрожает единству страны

Законопроект о преимуществах детей силовиков при поступлении в ведомственные вузы выгоден только власти
Михаил Романов , директор АНО «Лаборатория изучения общественного мнения»
Если общество разделено сословными перегородками, о единстве говорить не приходится /Максим Стулов / Ведомости

Скоро в Государственной думе во втором чтении будет рассматриваться законопроект о предоставлении детям сотрудников МВД и Росгвардии преимущественного права при поступлении в ведомственные вузы. Законопроект знаковый, так как переводит строительство сословного общества в России на качественно новый уровень – наследственный. Примечательно, что речь идет о детях именно силовиков, а не, скажем, о детях химиков или строителей.

Справедливости ради стоит отметить, что законопроект не уникален: дети военнослужащих (отслуживших не менее 20 лет) при поступлении в военные вузы также пользуются льготами. Но военные – это объективно особый мир, давно обладающий всеми сословными атрибутами: военные суды и система наказаний, офицерские собрания, форма одежды и даже обособленное проживание в военных городках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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