Сословность в МВД и Росгвардии угрожает единству страны

Скоро в Государственной думе во втором чтении будет рассматриваться законопроект о предоставлении детям сотрудников МВД и Росгвардии преимущественного права при поступлении в ведомственные вузы. Законопроект знаковый, так как переводит строительство сословного общества в России на качественно новый уровень – наследственный. Примечательно, что речь идет о детях именно силовиков, а не, скажем, о детях химиков или строителей.