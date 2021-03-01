Сословность в МВД и Росгвардии угрожает единству страны

Сословность в МВД и Росгвардии угрожает единству страныЗаконопроект о преимуществах детей силовиков при поступлении в ведомственные вузы выгоден только власти
Скоро в Государственной думе во втором чтении будет рассматриваться законопроект о предоставлении детям сотрудников МВД и Росгвардии преимущественного права при поступлении в ведомственные вузы. Законопроект знаковый, так как переводит строительство сословного общества в России на качественно новый уровень – наследственный. Примечательно, что речь идет о детях именно силовиков, а не, скажем, о детях химиков или строителей.
Справедливости ради стоит отметить, что законопроект не уникален: дети военнослужащих (отслуживших не менее 20 лет) при поступлении в военные вузы также пользуются льготами. Но военные – это объективно особый мир, давно обладающий всеми сословными атрибутами: военные суды и система наказаний, офицерские собрания, форма одежды и даже обособленное проживание в военных городках.