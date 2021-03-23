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Почему в России нет единорогов

Реальные причины связаны с отличиями нашей страны от США и Китая
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

Аналитический портал CB Insights обновил список компаний-единорогов – стартапов, рыночная капитализация которых составляет $1 млрд и больше. В актуальном, мартовском, списке 603 компании. Анализ этого списка позволяет разглядеть доминирующие и зарождающиеся глобальные тренды технологических секторов бизнеса.

Список возглавляет китайский медиаконгломерат Bytedance, владеющий такими активами, как TikTok, Vigo, Toutiao, TopBuzz и др. С капитализацией в $140 млрд он опережает единорога № 2 – финтехстартап Stripe, предоставляющий интернет-коммерсантам платформу для платежей и стоящий $95 млрд. На 3-м месте – космонавтика: да, SpaceX Илона Маска все еще стартап, его капитализация – $74 млрд. В первую сотню единорогов вошли стартапы из США, Китая, Великобритании, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Эстонии, Бразилии, Гонконга, Сингапура, Австралии, Канады, Швеции, но в целом это американско-китайский список: в первой сотне технологических стартапов мира 51 компания из США и 22 из КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных