Почему в России нет единорогов

Список возглавляет китайский медиаконгломерат Bytedance, владеющий такими активами, как TikTok, Vigo, Toutiao, TopBuzz и др. С капитализацией в $140 млрд он опережает единорога № 2 – финтехстартап Stripe, предоставляющий интернет-коммерсантам платформу для платежей и стоящий $95 млрд. На 3-м месте – космонавтика: да, SpaceX Илона Маска все еще стартап, его капитализация – $74 млрд. В первую сотню единорогов вошли стартапы из США, Китая, Великобритании, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Эстонии, Бразилии, Гонконга, Сингапура, Австралии, Канады, Швеции, но в целом это американско-китайский список: в первой сотне технологических стартапов мира 51 компания из США и 22 из КНР.