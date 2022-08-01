Может показаться, что в нынешних реалиях тема климата если не совсем потеряла свою актуальность для российских компаний, то по крайней мере отошла на второй (а то и на третий) план, ведь у отечественного бизнеса сегодня другие проблемы, другие – возможно, более важные – задачи. Однако это не совсем так.