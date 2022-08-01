Климатическая стратегия для новых условийЗначимость вопросов низкоуглеродного развития сохраняется, но приоритеты должны измениться
Может показаться, что в нынешних реалиях тема климата если не совсем потеряла свою актуальность для российских компаний, то по крайней мере отошла на второй (а то и на третий) план, ведь у отечественного бизнеса сегодня другие проблемы, другие – возможно, более важные – задачи. Однако это не совсем так.
Во-первых, Россия взяла на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности экономики к 2060 г. Представляется, что даже в условиях колоссального внешнего давления эти обязательства могут быть выполнены в срок.
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