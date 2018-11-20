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Статья опубликована в № 4699 от 20.11.2018 под заголовком: Либерал в засаде

Что решает уход Алексея Кудрина из руководства ЦСР

Внешняя позиция позволяет и критиковать правительство, и не утопить его у критике
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Константин Симонов

Уход Алексея Кудрина с поста председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) – довольно любопытная история. Означает ли она, что Алексей Леонидович решил уступить виртуальное кресло «либерального гуру» и сосредоточиться на аудиторских отчетах? Очень сомневаюсь.

Кудрин, вопреки часто мелькавшим прогнозам и слухам, не претендовал весной 2018 г. на премьерский пост, понимая, что позиция эта в аппаратном смысле самоубийственна – если думать про 2024 г. Нынешнему премьеру уже пришлось взять на себя целый набор непопулярных решений. Но Дмитрий Медведев просто оказался заложником своей должности – для него отставка в любом случае означала аппаратный проигрыш.

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00:01 20.11.2018
Описка: "и не утопить его У критике"
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