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«Клипмейкеры»: нувориши, богема и чемоданы с налом

5 января в прокат выходит авантюрно-ностальгическая комедия Григория Константинопольского о девяностых
Роман Черкасов , критик

Москва, 1990-е годы. Молодой длинноволосый клипмейкер Гриша Византийский (Александр Горчилин – Панк из фильма «Лето») ходит по вечеринкам, носит в кармане заряженный ствол, корешится с Богданом Титомиром, лапает бандитских чикс, нюхает дармовой кокс и таскает деньги сумками. В общем, живет ту жизнь, какую каждый обязан был прожить в то славное десятилетие, а кто не прожил, тот лох.

В качестве кинорежиссера Григорий Константинопольский прославился в 1999 г. фильмом «8½ долларов», о котором принято говорить, что он точно ухватил атмосферу и нерв современной ему эпохи. Скорее, однако, он передал настроение столичной богемы того времени – а в этой среде была и своя специфическая атмосфера, и свои собственные поводы понервничать. Потом, как и полагается настоящему русскому постмодернисту, Константинопольский снимал всякие малобюджетные трэш-приколы (самый, наверное, известный – «Кошечка» с Михаилом Ефремовым в образе балерины) и модернизированные варианты русской классики («Гроза», «Мертвые души»).

/Кинокомпания CTB

В «Клипмейкерах» режиссер вновь репрезентирует 90-е. На этот раз уже претендуя на обобщающий портрет десятилетия: действие начинается зимой 1992 г., сразу после распада Советского Союза, и заканчивается в 1999 г., когда к власти приходят, как сообщается в фильме, «гэбисты» и веселье заканчивается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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