«Клипмейкеры»: нувориши, богема и чемоданы с налом

В качестве кинорежиссера Григорий Константинопольский прославился в 1999 г. фильмом «8½ долларов», о котором принято говорить, что он точно ухватил атмосферу и нерв современной ему эпохи. Скорее, однако, он передал настроение столичной богемы того времени – а в этой среде была и своя специфическая атмосфера, и свои собственные поводы понервничать. Потом, как и полагается настоящему русскому постмодернисту, Константинопольский снимал всякие малобюджетные трэш-приколы (самый, наверное, известный – «Кошечка» с Михаилом Ефремовым в образе балерины) и модернизированные варианты русской классики («Гроза», «Мертвые души»).