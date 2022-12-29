«Клипмейкеры»: нувориши, богема и чемоданы с налом

«Клипмейкеры»: нувориши, богема и чемоданы с налом5 января в прокат выходит авантюрно-ностальгическая комедия Григория Константинопольского о девяностых
Москва, 1990-е годы. Молодой длинноволосый клипмейкер Гриша Византийский (Александр Горчилин – Панк из фильма «Лето») ходит по вечеринкам, носит в кармане заряженный ствол, корешится с Богданом Титомиром, лапает бандитских чикс, нюхает дармовой кокс и таскает деньги сумками. В общем, живет ту жизнь, какую каждый обязан был прожить в то славное десятилетие, а кто не прожил, тот лох.
В качестве кинорежиссера Григорий Константинопольский прославился в 1999 г. фильмом «8½ долларов», о котором принято говорить, что он точно ухватил атмосферу и нерв современной ему эпохи. Скорее, однако, он передал настроение столичной богемы того времени – а в этой среде была и своя специфическая атмосфера, и свои собственные поводы понервничать. Потом, как и полагается настоящему русскому постмодернисту, Константинопольский снимал всякие малобюджетные трэш-приколы (самый, наверное, известный – «Кошечка» с Михаилом Ефремовым в образе балерины) и модернизированные варианты русской классики («Гроза», «Мертвые души»).
В «Клипмейкерах» режиссер вновь репрезентирует 90-е. На этот раз уже претендуя на обобщающий портрет десятилетия: действие начинается зимой 1992 г., сразу после распада Советского Союза, и заканчивается в 1999 г., когда к власти приходят, как сообщается в фильме, «гэбисты» и веселье заканчивается.