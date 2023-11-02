Прилетайте

Те 37 самолетов, которые были сбиты российскими средствами ПВО за прошедший месяц, – это почти «в 2 раза больше того количества, которое гарантированно обещано Украине по самолетам F-16», заявил 1 ноября на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ министр обороны Сергей Шойгу. «То есть при такой работе нашей системы ПВО это примерно на 20 дней работы», – сообщил он.