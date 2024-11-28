Объединение власти и народа

Мы должны сделать все, чтобы рядовые активисты, каждый секретарь первички или депутат сельского поселения партии чувствовали свою востребованность и важность своего голоса в партии. Принципы народной программы и форматы обратной связи с людьми должны быть выстроены максимально эффективно. Партия должна начать широкую дискуссию в обществе о вызовах, стоящих перед страной, и о будущем, в том числе после Победы, которая обязательно будет. Можно смело говорить, что «Единая Россия» в 2026 г. пойдет на выборы только с такой программой, в которой большинство граждан нашей страны смогут увидеть свои предложения и взгляды. Каждый наш партийный проект в той или иной отрасли, сфере должен четко фиксировать понятный всем вклад партии в реализацию национальных проектов.