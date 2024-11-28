Объединение власти и народа

Объединение власти и народаПартия стала строительной арматурой, скрепляющей политическое пространство страны
1 декабря исполняется 23 года «Единой России» (официальное название с 2003 г.; после объединения партии «Единство» с движением «Отечество – Вся Россия» в конце 1999 г. именовалась «Единство и Отечество – Вся Россия». – «Ведомости»). В день рождения принято желать чего-то хорошего или нужного на будущее. День рождения «Единой России» – это повод подумать об ориентирах и приоритетах развития ведущей политической силы страны. За 23 года партия стала настолько привычной и неотъемлемой частью политической системы, что даже трудно представить себе, что будет, если ее вдруг не станет.
За время существования «Единой России» выросло целое поколение. По отношению к партии в первые годы после ее создания было модно шутить известной фразой [бывшего премьер-министра и лидера «Наш дом – Россия»] Виктора Черномырдина: «Какую партию ни строй, все равно КПСС получается». Ставшая шуткой крылатая фраза безнадежно устарела, давно вышла из обихода, а «Единая Россия» продолжает оставаться главной политической партией страны. Но чтобы пожелать ей новых свершений, нужно сперва ответить на вопрос, в чем заключается уникальность «Единой России», что отличает ее от иных партий и даже от самой себя в другие периоды существования.
Когда-то давно мне довелось участвовать в создании партии президента (в 2001 г. был вице-губернатором Тюменской области. – «Ведомости»). Тогда у нас была одна и главная задача, отраженная в самом названии партии: объединить избирателей, элиты и стать действенным инструментом для Владимира Путина в его миссии спасения России от развала. Партия стала строительной арматурой, скрепляющей политическое пространство страны на уровне одного языка, алгоритмов согласований, единых внутрипартийных и фракционных норм. Мобилизованный и объединенный в партию «политический призыв» Путина справился с главной задачей – стал и остается правящей партией. В этом сила «Единой России» и в этом же – вызовы для нее.
Чтобы удержать лидерство в условиях многопартийности и постоянных выборов, опираясь на авторитет и рейтинг президента, «Единой России» необходимо было быть «партией народа». В нашей политической культуре, когда власть и люди всегда рискуют дистанцироваться друг от друга по принципу «мы народ – они власть», «царь хороший – бояре плохие», эта задача очень непростая, что подтверждают нечастые, но все-таки провалы «Единой России» на выборах в том или ином регионе или городе.
Под таким углом зрения становится понятной логика 20-летнего партийного строительства и самобытность «Единой России». Чтобы сохранить лидерские позиции, она, как никакая другая партия, всегда должна была советоваться с людьми, учитывать их запросы и наказы (на их основе подготовлена народная программа 2021 г.). Отсюда повсеместная сеть общественных приемных партии, советы сторонников и работа с общественными объединениями, штабы общественной поддержки и отчетность перед избирателями.
Чтобы сохранить статус партии власти, «Единая Россия» постоянно должна работать над обновлением своих рядов. Делать всё, чтобы не превратиться в «партию чиновников». Для этого «Единая Россия» использует предварительное голосование, школы для начинающих политиков, максимальную ротацию среди кандидатов в депутаты (до 80% в 2024 г.), постоянное привлечение в свои ряды молодежи, спортсменов и общественников, рабочих и предпринимателей, медиков, волонтеров и ветеранов.
«Единая Россия» в отличие от других политических сил постоянно должна предъявлять осязаемый результат. «Партия реальных дел» – это не старый лозунг, это судьба «Единой России». В партии власти больше двух десятков федеральных партийных отраслевых проектов, а в случае сложной ситуации «Единая Россия» не может отсиживаться в своих депутатских креслах. Партия превращается то в большой волонтерский штаб, то в «партийное МЧС», то в «благотворительный фонд» по сбору помощи. СВО показала, что «Единая Россия» способна мобилизоваться особенно быстро в час испытаний.
Это не только тысячи тонн помощи нашим бойцам на фронте, их семьям, людям в освобожденных и приграничных регионах, это одновременное обеспечение нормальной жизни страны и экономики в новых условиях противостояния с Западом и боевых действий на Украине. Например, только для создания практически с нуля системы поддержки участников СВО было разработано и принято 130 федеральных законов.
Три кита, на которых основан успех долголетия партии, – это связь с людьми, опора на запросы людей; открытость «на вход» и внутрипартийная демократия; ответственность и ориентация на конкретные результаты. Это же одновременно три вечных вызова для партии. Никакие политические оппоненты, ничто не бьет по авторитету «Единой России» сильнее, чем высокомерие и чванство какого-то депутата, попытка кого-то не допустить до праймериз или обещанное избирателям и невыполненное обещание.
Понятны и приоритеты для нас на ближайший период.
Мы должны сделать все, чтобы рядовые активисты, каждый секретарь первички или депутат сельского поселения партии чувствовали свою востребованность и важность своего голоса в партии. Принципы народной программы и форматы обратной связи с людьми должны быть выстроены максимально эффективно. Партия должна начать широкую дискуссию в обществе о вызовах, стоящих перед страной, и о будущем, в том числе после Победы, которая обязательно будет. Можно смело говорить, что «Единая Россия» в 2026 г. пойдет на выборы только с такой программой, в которой большинство граждан нашей страны смогут увидеть свои предложения и взгляды. Каждый наш партийный проект в той или иной отрасли, сфере должен четко фиксировать понятный всем вклад партии в реализацию национальных проектов.
Впереди еще много работы.