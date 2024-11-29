«Русское невероятное»: неожиданные грани конструктивизма

«Русское невероятное»: неожиданные грани конструктивизмаВ Центре «Зотов» размышляют о предшественниках и последователях конструктивистов
В Центре «Зотов» открылась выставка «Русское невероятное», на которой собраны 140 работ Наталии Гончаровой, Николая Суетина, Александра Лабаса, Ильи Кабакова из 29 институций. Проект рассказывает о том, чем вдохновлялись конструктивисты в 1920-х гг. и как они повлияли на художников будущего
Конструктивизм принято считать советским «изобретением», возникшим в 1920-е гг. как одно из направлений авангардного пролетарского искусства. Впоследствии он повлиял на фотографию (использование ракурсной съемки, нестандартных техник) и стал ресурсом для интерпретаций и заимствований в архитектуре, графическом дизайне. Среди его последователей были Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, Пит Мондриан, Эрнст Келлер.
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