«Русское невероятное»: неожиданные грани конструктивизма

В Центре «Зотов» открылась выставка «Русское невероятное», на которой собраны 140 работ Наталии Гончаровой, Николая Суетина, Александра Лабаса, Ильи Кабакова из 29 институций. Проект рассказывает о том, чем вдохновлялись конструктивисты в 1920-х гг. и как они повлияли на художников будущего