«Приключения Паддингтона 3»: рык предков

«Приключения Паддингтона 3»: рык предковСамый известный британский медвежонок в шляпе отправляется на поиски Эльдорадо
Медвежонок Паддингтон получил паспорт и стал настоящим британцем. Впрочем, паспорт – лишь формальность. С более важным местным атрибутом помогли друзья, купившие Паддингтону в складчину неубиваемый английский зонт – без такого не выжить в дождливом Альбионе. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Из родного Перу спешит письмо. Тетя Люси, которая давно живет в приюте для медведей-пенсионеров, сильно хандрит в последнее время. И Паддингтон решает вместе со своей новой семьей Браунов поехать проведать родню. Заодно – посмотреть «взрослым» взглядом британца на историческую родину, где медвежонок не бывал с детства. На месте выясняется, что тетя Люси пропала, а ее исчезновение как-то связано с сокровищами Эльдорадо – мифической страны инков, которую отчаянно искали конкистадоры. Значит, нужно всего лишь найти древний клад, с ним найдется и тетя Люси, думает Паддингтон. Делов-то.
Два самых успешных британца в мировом кинопрокате прошлого десятилетия – это агент 007 и Паддингтон – циник-шпион с раненым сердцем и добродушный медвежонок, с оптимизмом и любопытством открывающий мир. Этот симпатичный зверек в шляпе появился еще в 1950-х гг. в книгах детского писателя, к слову, тоже Бонда – но не Джеймса, а Майкла (суперагенту не родня, а однофамилец). Потом стал героем нескольких мультсериалов, но до большого экрана добрался только в 2010-е гг. – сразу как позволили CGI-технологии. Первые два фильма франшизы про Паддингтона собрали в мире, по данным BoxOfficeMojo, $545 млн, и в таких обстоятельствах третья часть, наверное, была неизбежна. Даже долгожданна – настолько тепло встретили фильмы и зрители, и критики. Однако продолжение появилось лишь семь лет спустя, и только ковидным локдауном такую задержку не объяснить.