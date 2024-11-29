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«Приключения Паддингтона 3»: рык предков

Самый известный британский медвежонок в шляпе отправляется на поиски Эльдорадо
Николай Корнацкий , критик

Медвежонок Паддингтон получил паспорт и стал настоящим британцем. Впрочем, паспорт – лишь формальность. С более важным местным атрибутом помогли друзья, купившие Паддингтону в складчину неубиваемый английский зонт – без такого не выжить в дождливом Альбионе. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Из родного Перу спешит письмо. Тетя Люси, которая давно живет в приюте для медведей-пенсионеров, сильно хандрит в последнее время. И Паддингтон решает вместе со своей новой семьей Браунов поехать проведать родню. Заодно – посмотреть «взрослым» взглядом британца на историческую родину, где медвежонок не бывал с детства. На месте выясняется, что тетя Люси пропала, а ее исчезновение как-то связано с сокровищами Эльдорадо – мифической страны инков, которую отчаянно искали конкистадоры. Значит, нужно всего лишь найти древний клад, с ним найдется и тетя Люси, думает Паддингтон. Делов-то.

Два самых успешных британца в мировом кинопрокате прошлого десятилетия – это агент 007 и Паддингтон – циник-шпион с раненым сердцем и добродушный медвежонок, с оптимизмом и любопытством открывающий мир. Этот симпатичный зверек в шляпе появился еще в 1950-х гг. в книгах детского писателя, к слову, тоже Бонда – но не Джеймса, а Майкла (суперагенту не родня, а однофамилец). Потом стал героем нескольких мультсериалов, но до большого экрана добрался только в 2010-е гг. – сразу как позволили CGI-технологии. Первые два фильма франшизы про Паддингтона собрали в мире, по данным BoxOfficeMojo, $545 млн, и в таких обстоятельствах третья часть, наверное, была неизбежна. Даже долгожданна – настолько тепло встретили фильмы и зрители, и критики. Однако продолжение появилось лишь семь лет спустя, и только ковидным локдауном такую задержку не объяснить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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