«Приключения Паддингтона 3»: рык предков

Два самых успешных британца в мировом кинопрокате прошлого десятилетия – это агент 007 и Паддингтон – циник-шпион с раненым сердцем и добродушный медвежонок, с оптимизмом и любопытством открывающий мир. Этот симпатичный зверек в шляпе появился еще в 1950-х гг. в книгах детского писателя, к слову, тоже Бонда – но не Джеймса, а Майкла (суперагенту не родня, а однофамилец). Потом стал героем нескольких мультсериалов, но до большого экрана добрался только в 2010-е гг. – сразу как позволили CGI-технологии. Первые два фильма франшизы про Паддингтона собрали в мире, по данным BoxOfficeMojo, $545 млн, и в таких обстоятельствах третья часть, наверное, была неизбежна. Даже долгожданна – настолько тепло встретили фильмы и зрители, и критики. Однако продолжение появилось лишь семь лет спустя, и только ковидным локдауном такую задержку не объяснить.