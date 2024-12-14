Тактическая победа и стратегический проигрыш

Израиль воспользовался вакуумом власти в Сирии и начал бомбить военные объекты по всей стране, заявляя, что его цель – не допустить попадания оружия в руки экстремистов. Количество ударов по состоянию на четверг, 12 декабря, уже превысило 400. Уничтожены практически все военно-воздушные базы, склады ракет и артиллерии, военные корабли и катера.