Две трети россиян считают взятки и аресты чиновников проявлением разложения власти

И чем более информированы люди, тем сильнее это убеждение, выяснили социологи

Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Сенатор вписался в тенденцию

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Более двух третей россиян (68%) считают получение взяток чиновниками и их аресты проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти Сергей Бобылев / ТАСС

Более двух третей россиян (68%) считают получение взяток чиновниками и их аресты проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти и лишь 22% – единичными и нетипичными для страны явлениями, следует из опроса «Левада-центра». Недавний громкий арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова 25% опрошенных считают проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате, а 31% видит в этом борьбу за передел сфер влияния между чиновниками.

Арашукова-младшего задержали 30 января на заседании Совета Федерации и предъявили ему обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК (давление на свидетеля) и ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Раулю Арашукову, работавшему в системе «Газпрома», вменяются ч. 1 ст. 210 УК (создание организованного преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).