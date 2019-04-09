Выборы президента Казахстана пройдут досрочно
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня. По словам Токаева, это решение согласовано с первым президентом Казахстана и лидером нации (елбасы) Нурсултаном Назарбаевым и «необходимо, чтобы снять любую неопределенность». О том, собирается ли баллотироваться он сам, Токаев ничего не сказал. Когда Назарбаев 19 марта объявил о сложении с себя полномочий президента, предполагалось, что следующие выборы пройдут через год, весной 2020 г., когда истечет пятилетний срок, на который Назарбаев был избран в апреле 2015 г.
По конституции Казахстана пост президента в случае его отставки замещает председатель сената (верхней палаты парламента). Эту должность в момент ухода Назарбаева занимал Токаев, которого на посту спикера сменила дочь первого президента Дарига Назарбаева. Сама она во вторник сообщила, что решение о кандидате в президенты будет принимать правящая партия «Нур Отан».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}