Выборы президента Казахстана пройдут досрочно

Но кто станет на них главным кандидатом – пока не ясно

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня Alexander Zemlianichenko / AP

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня. По словам Токаева, это решение согласовано с первым президентом Казахстана и лидером нации (елбасы) Нурсултаном Назарбаевым и «необходимо, чтобы снять любую неопределенность». О том, собирается ли баллотироваться он сам, Токаев ничего не сказал. Когда Назарбаев 19 марта объявил о сложении с себя полномочий президента, предполагалось, что следующие выборы пройдут через год, весной 2020 г., когда истечет пятилетний срок, на который Назарбаев был избран в апреле 2015 г.

По конституции Казахстана пост президента в случае его отставки замещает председатель сената (верхней палаты парламента). Эту должность в момент ухода Назарбаева занимал Токаев, которого на посту спикера сменила дочь первого президента Дарига Назарбаева. Сама она во вторник сообщила, что решение о кандидате в президенты будет принимать правящая партия «Нур Отан».