«Единая Россия» мобилизует на думские выборы проверенные кадры
«Единая Россия» привлекла к сотрудничеству директора Центра политической конъюнктуры, политолога Алексея Чеснакова. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в партии и человек, близкий к администрации президента. По словам единоросса, Чеснаков будет консультировать партийцев по вопросам идеологии и предстоящих в 2021 г. выборов в Госдуму. В частности, от него ждут советов по «медийной деятельности – агитации, смыслам, идеологии».
Собеседник, близкий к администрации президента, говорит, что Чеснаков сотрудничает с замсекретаря генсовета партии Сергеем Перминовым, недавно занявшим эту должность. Он отвечает в партии за выборы и работу с регионами, а также возглавит специальную некоммерческую организацию, которая будет отбирать технологов для работы на выборах. По словам собеседника «Ведомостей», политолог будет консультировать Перминова по поводу выборов. Сам Чеснаков отказался от комментариев.
Чеснаков возглавляет Центр политической конъюнктуры и ведет курс «Политическая экспертиза» в Высшей школе экономики. Он является человеком, близким к Владиславу Суркову, который в нулевые годы отвечал в Кремле за внутреннюю политику, а ныне занимает пост помощника президента и курирует в том числе украинское направление. Также Чеснаков сотрудничает с управлением президента по обеспечению деятельности Госсовета, возглавляемым Александром Харичевым, рассказывали ранее «Ведомостям» собеседники, близкие к Кремлю.
С 2001 по 2008 г. Чеснаков работал заместителем начальника управления президента по внутренней политике, в 2010–2011 гг. возглавлял Общественный совет президиума генсовета «Единой России» по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом. В 2012–2013 гг. был заместителем секретаря генсовета «Единой России». Из партии Чеснаков вышел в 2013 г., потому что, по его словам, хотел сосредоточиться на политологических исследовательских проектах и имел определенные «разногласия с партией». У Чеснакова сложные отношения с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который в декабре 2011 г. сменил Суркова на посту главного кремлевского куратора внутренней политики, говорили «Ведомостям» собеседники в Думе и администрации президента.
После прихода на пост секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака в партии был создан экспертный совет, координатором которого является руководитель Фонда развития гражданского общества, политконсультант Константин Костин. В состав Высшего совета партии входит еще один политолог – Дмитрий Орлов. «Единая Россия» уже начала подготовку к выборам в Госдуму 2021 г. Перед прошедшим в конце ноября съездом Турчак говорил, что задача партии на этих выборах – получить в новой Думе конституционное большинство (более двух третей голосов).