«Единая Россия» мобилизует на думские выборы проверенные кадры

С 2001 по 2008 г. Чеснаков работал заместителем начальника управления президента по внутренней политике, в 2010–2011 гг. возглавлял Общественный совет президиума генсовета «Единой России» по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом. В 2012–2013 гг. был заместителем секретаря генсовета «Единой России». Из партии Чеснаков вышел в 2013 г., потому что, по его словам, хотел сосредоточиться на политологических исследовательских проектах и имел определенные «разногласия с партией». У Чеснакова сложные отношения с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который в декабре 2011 г. сменил Суркова на посту главного кремлевского куратора внутренней политики, говорили «Ведомостям» собеседники в Думе и администрации президента.