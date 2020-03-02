Российская военная полиция введена в сирийский Серакаб

Сирийские правительственные войска отбили Серакаб у поддерживаемых Турцией боевиков в середине февраля, освободив тем самым шоссе М5 Хама – Алеппо на всем ее протяжении. Однако 27 февраля городом при поддержке турецкой армии снова завладели боевики. В воскресенье вечером появились сообщения, что сирийские и проиранские формирования снова отбили город у боевиков.