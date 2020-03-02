Российская военная полиция введена в сирийский Серакаб
Министерство обороны России распространило сообщение о вводе сил военной полиции в сирийский город Серакаб. «Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4–М5, с 17.00 часов 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции», – говорится в сообщении.
Сирийские правительственные войска отбили Серакаб у поддерживаемых Турцией боевиков в середине февраля, освободив тем самым шоссе М5 Хама – Алеппо на всем ее протяжении. Однако 27 февраля городом при поддержке турецкой армии снова завладели боевики. В воскресенье вечером появились сообщения, что сирийские и проиранские формирования снова отбили город у боевиков.
В ходе боев за город турецкие беспилотники неоднократно наносили по позициям правительственных сил удары с помощью артиллерии и ударных беспилотников, в свою очередь, сирийские войска поддерживались авиацией ВВС Сирии и российскими ВКС. Обе стороны понесли значительные потери в сотни убитых и раненых и десятки единиц тяжелой техники и артиллерии. Турция неоднократно требовала освободить дорогу через Серакаб от сирийских правительственных войск.
По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, ввод военной полиции в Серакаб мог состояться с целью прекратить столкновения за город и зафиксировать ситуацию «на земле» накануне намеченного на 5 марта визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.