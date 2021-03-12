Пакет антикризисной помощи размером $1,9 трлн принят в США

Согласно плану около $1 трлн из общего пакета в $1,9 трлн пойдет на прямые выплаты гражданам. Каждый американец, не имеющий семьи и зарабатывающий не более $80 000 в год, получит $1400 от государства. Для семей во главе с родителем-одиночкой выплата в $1400 на каждого ее члена положена при доходе менее $120 000 на семью, для полных семей – при доходе менее $160 000. Под установленные критерии подпадает около 85% граждан США. Для родителей несовершеннолетних еще год будут действовать увеличенные налоговые вычеты – $3600 для детей до шести лет и $3000 для детей от 6 до 17 лет. Увеличенными налоговыми вычетами до сентября будут пользоваться и безработные.