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Пакет антикризисной помощи размером $1,9 трлн принят в США

Из них на выплату населению уйдет $1 трлн
Глеб Мишутин
Каждый американец, не имеющий семьи и зарабатывающий не более $80 000 в год, получит $1400 от государства /David Goldman / AP

10 марта палата представителей конгресса США одобрила первый при правлении администрации президента Джо Байдена пакет экономической помощи в условиях пандемии – «Американский план спасения». Голосовавшие за пакет демократы победили с незначительным перевесом, набрав 220 голосов против 211 у республиканцев. Теперь документ отправится на подпись к Байдену. Ожидается, что он подпишет его 12 марта.

Согласно плану около $1 трлн из общего пакета в $1,9 трлн пойдет на прямые выплаты гражданам. Каждый американец, не имеющий семьи и зарабатывающий не более $80 000 в год, получит $1400 от государства. Для семей во главе с родителем-одиночкой выплата в $1400 на каждого ее члена положена при доходе менее $120 000 на семью, для полных семей – при доходе менее $160 000. Под установленные критерии подпадает около 85% граждан США. Для родителей несовершеннолетних еще год будут действовать увеличенные налоговые вычеты – $3600 для детей до шести лет и $3000 для детей от 6 до 17 лет. Увеличенными налоговыми вычетами до сентября будут пользоваться и безработные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных