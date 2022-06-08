Правительство ДНР возглавил сотрудник Минпромторга России

Правительство ДНР возглавил сотрудник Минпромторга РоссииПредыдущий кабмин отправлен в отставку в связи с «недостаточной эффективностью»
Правительство Донецкой народной республики во главе с премьером Александром Ананченко отправлено в отставку указом главы ДНР Дениса Пушилина. Как говорится в указе за его подписью, до формирования нового кабинета министров кабмин продолжит выполнять свои функции. Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 г. В своем Telegram-канале Пушилин поблагодарил Ананченко за работу и сообщил, что предложил ему возглавить развитие госсектора. Он также заявил, что внес новую кандидатуру премьера в Народный совет, но имя его не назвал.
Как сообщают два источника «Ведомостей», близких к правительству РФ, и один в Минпромторге, новым исполняющим обязанности главы правительства ДНР станет директор департамента министерства промышленности и торговли России Виталий Хоценко. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг и представителям Дениса Пушилина.
Хоценко родился в 1986 г. в Днепропетровске. Согласно официальной биографии, окончил МГУ им. Ломоносова («социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент»), Специализированный институт юриспруденции («юриспруденция»), магистратуру в РАНХиГС («государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова. По итогам обучения на военной кафедре МГУ присвоено звание – лейтенант.
С 2008 до 2010 г. работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С 2010 г. занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2013 г. стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В Минпромторг Хоценко пришел в 2019 г.
По словам источника «Ведомостей», близкого к руководству ДНР, это назначение вызвано «недостаточной эффективностью предыдущей команды».
Близкий к правительству РФ источник обращает внимание, что обычно директора департаментов из ведомств уходят на должности региональных министров или вице-губернаторов. «То, что далеко не ресурсного директора департамента отправили на целого премьера целого государства — это показатель того, что кадровой очереди туда нет», — говорит он.