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Правительство ДНР возглавил сотрудник Минпромторга России

Предыдущий кабмин отправлен в отставку в связи с «недостаточной эффективностью»
Екатерина Гробман Дмитрий Гринкевич Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Виталий Хоценко / Нина Зотина / РИА Новости

Правительство Донецкой народной республики во главе с премьером Александром Ананченко отправлено в отставку указом главы ДНР Дениса Пушилина. Как говорится в указе за его подписью, до формирования нового кабинета министров кабмин продолжит выполнять свои функции. Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 г. В своем Telegram-канале Пушилин поблагодарил Ананченко за работу и сообщил, что предложил ему возглавить развитие госсектора. Он также заявил, что внес новую кандидатуру премьера в Народный совет, но имя его не назвал.

Как сообщают два источника «Ведомостей», близких к правительству РФ, и один в Минпромторге, новым исполняющим обязанности главы правительства ДНР станет директор департамента министерства промышленности и торговли России Виталий Хоценко. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг и представителям Дениса Пушилина. 

Хоценко родился в 1986 г. в Днепропетровске. Согласно официальной биографии, окончил МГУ им. Ломоносова («социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент»), Специализированный институт юриспруденции («юриспруденция»), магистратуру в РАНХиГС («государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова. По итогам обучения на военной кафедре МГУ присвоено звание – лейтенант.

 С 2008 до 2010 г. работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С 2010 г. занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2013 г. стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В Минпромторг Хоценко пришел в 2019 г. 

По словам источника «Ведомостей», близкого к руководству ДНР, это назначение вызвано «недостаточной эффективностью предыдущей команды».

Близкий к правительству РФ источник обращает внимание, что обычно директора департаментов из ведомств уходят на должности региональных министров или вице-губернаторов. «То, что далеко не ресурсного директора департамента отправили на целого премьера целого государства — это показатель того, что кадровой очереди туда нет», — говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных