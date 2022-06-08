Правительство ДНР возглавил сотрудник Минпромторга России

Правительство Донецкой народной республики во главе с премьером Александром Ананченко отправлено в отставку указом главы ДНР Дениса Пушилина. Как говорится в указе за его подписью, до формирования нового кабинета министров кабмин продолжит выполнять свои функции. Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 г. В своем Telegram-канале Пушилин поблагодарил Ананченко за работу и сообщил, что предложил ему возглавить развитие госсектора. Он также заявил, что внес новую кандидатуру премьера в Народный совет, но имя его не назвал.