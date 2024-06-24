США направили посланника госдепа во Вьетнам после визита Владимира Путина

Американцы находятся в тревожном состоянии после визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам, говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Но это несколько разная тревога: если насчет КНДР речь идет о формировании блока, который сможет противостоять треугольнику США – Южная Корея – Япония, то относительно Вьетнама их беспокоит возможность выполнения задачи, которую Вашингтон решает для себя с 1995 г. Эта цель – превращение Вьетнама в американского союзника, который будет противостоять Китаю, уверен Мосяков. В выполнении этой задачи задействованы разнообразные НПО и НКО, работающие во Вьетнаме, все эти годы создается лояльная США образованная часть общества. Кроме того, для Вьетнама очень важен и его профицит в торговле с США, а как следствие, и возникающая зависимость в экономическом плане.