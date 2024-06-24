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США направили посланника госдепа во Вьетнам после визита Владимира Путина

Вашингтон для Ханоя такой же стратегический партнер, как и Москва
Владимир Кулагин
Сообщается, что Дэниел Критенбринк встретился с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном, который подтвердил, что США – «партнер стратегического значения» для его страны/ TANG CHHIN SOTHY / AFP

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк 21–22 июня посетил Вьетнам, что произошло сразу по окончании государственного визита туда президента России Владимира Путина. Как передает портал Tuoitre, представитель госдепа заявил, что США и Вьетнам «никогда не были так близки друг к другу в определении видения мира, который хотели бы видеть две страны». «Это мир, основанный на уважении международного права, основанный на вере в то, что споры будут разрешены мирным путем», – сказал Критенбринк, который работал американским послом во Вьетнаме с 2017 по 2021 г. Он уверен, что партнерство между США и Вьетнамом «еще никогда не было таким прочным», передает Reuters.

Сообщается, что этот заместитель Энтони Блинкена встретился с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном, который подтвердил, что США – «партнер стратегического значения» для его страны. Вьетнам поднял отношения с США до высшего уровня – всеобъемлющего стратегического партнерства – еще в ходе визита Джо Байдена в страну в сентябре 2023 г. Аналогичный статус отношений у Ханоя также зафиксирован с Россией, Китаем, Индией и Южной Кореей.

По словам министра иностранных дел Вьетнама, Ханой готов работать с США «для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга».

Известно, что большая часть встречи была посвящена двусторонним отношениям, в том числе грядущему обмену делегациями высокого уровня, поддержке торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, преодолению последствий вьетнамской войны. Но переговорщики смогли обменяться и мнениями по некоторым международным вопросам, «представляющим взаимный интерес». При этом Критенбринк на вопрос о внешней политике Ханоя отделался общими фразами. «Американцы очень уважают Вьетнам. Только Вьетнам может решить, как обеспечить свой суверенитет и продвигать свои национальные интересы», – сказал он.

Товарооборот США и Вьетнама в 2023 г. составил примерно $111 млрд, причем $97 млрд из них приходится на поставки Вьетнама (одежда, мебель, сельскохозяйственная продукция, морепродукты и др.). Для сравнения: товарооборот России и Вьетнама хоть и вырос в 2023 г. на 8,3%, но составил всего $5 млрд, а между Китаем и Вьетнамом – около $230 млрд.

По итогам переговоров Путина во Вьетнаме 19–20 июня было принято и подписано 15 документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент Вьетнама То Лам говорил, что Москва и Ханой планируют в том числе «наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности», «вместе бороться с новыми и традиционными вызовами миру в соответствии с международным правом».

Американцы находятся в тревожном состоянии после визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам, говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Но это несколько разная тревога: если насчет КНДР речь идет о формировании блока, который сможет противостоять треугольнику США – Южная Корея – Япония, то относительно Вьетнама их беспокоит возможность выполнения задачи, которую Вашингтон решает для себя с 1995 г. Эта цель – превращение Вьетнама в американского союзника, который будет противостоять Китаю, уверен Мосяков. В выполнении этой задачи задействованы разнообразные НПО и НКО, работающие во Вьетнаме, все эти годы создается лояльная США образованная часть общества. Кроме того, для Вьетнама очень важен и его профицит в торговле с США, а как следствие, и возникающая зависимость в экономическом плане.

Но несмотря на это, вероятно, в Вашингтоне сейчас опасаются, что их давний план по Вьетнаму может оказаться под угрозой – особенно на фоне заявлений властей Таиланда, Индонезии, Малайзии и Лаоса о желании вступить в БРИКС или активно взаимодействовать с ним. При этом парадоксально, что Вьетнам пока не изъявлял подобного стремления. Цель Критенбринка сейчас могла заключаться в том, чтобы повлиять на руководство этой страны, но оно продолжит свою «бамбуковую дипломатию» с лавированием между основными мировыми центрами силы, говорит Мосяков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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