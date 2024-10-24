КПРФ готовится к ротации в руководстве партии

Норма представительства на текущий, XIX съезд партии дублирует таковую с прошлого, XVIII съезда, обратил внимание юрист Олег Захаров. «Она отражает усиление роли крупных отделений с большим числом членов: они получают дополнительного делегата за каждую 1000 членов, состоящих у них на учете», – пояснил он. Если сравнивать с позапрошлым, XVII съездом (2017 г.), представительство малых отделений понизили: в 2017 г. каждое отделение до 1000 членов получало «с ходу» трех делегатов, а сейчас – двух только для отделения из 2000 делегатов. По норме представительства образца 2017 г. такое отделение в 2000 имело бы сразу четырех делегатов, а сейчас только двух, уточнил Захаров: «Это увеличение стимулирует регионы наращивать свой официальный актив, но это делает и сами отделения с наращенным активом, и их делегатов более лояльными к местным властям, ведь кардинально увеличить численность официальных коммунистов без конструктивной коммуникации с местным внутриполом весьма сложно».