КПРФ готовится к ротации в руководстве партии

КПРФ готовится к ротации в руководстве партииПленум ЦК назначит подготовку к последнему перед выборами в Госдуму съезду
Весной КПРФ проведет в Московской области съезд, на котором планируется ротация в руководстве партии. Соответствующее постановление должен принять пленум ЦК КПРФ, который соберется 26 октября в подмосковном пансионате «Снегири», рассказали «Ведомостям» источники в партии. Делегаты должны быть выдвинуты на съезд до 1 апреля, норма представительства предварительно определена в проекте решения пленума: два делегата от каждого регионального отделения численностью до 2000 человек и один делегат от каждой 1000 членов партии, которые числятся в партячейке. Это будет единственный съезд такого рода накануне выборов депутатов Госдумы 2026 г.
Норма представительства на текущий, XIX съезд партии дублирует таковую с прошлого, XVIII съезда, обратил внимание юрист Олег Захаров. «Она отражает усиление роли крупных отделений с большим числом членов: они получают дополнительного делегата за каждую 1000 членов, состоящих у них на учете», – пояснил он. Если сравнивать с позапрошлым, XVII съездом (2017 г.), представительство малых отделений понизили: в 2017 г. каждое отделение до 1000 членов получало «с ходу» трех делегатов, а сейчас – двух только для отделения из 2000 делегатов. По норме представительства образца 2017 г. такое отделение в 2000 имело бы сразу четырех делегатов, а сейчас только двух, уточнил Захаров: «Это увеличение стимулирует регионы наращивать свой официальный актив, но это делает и сами отделения с наращенным активом, и их делегатов более лояльными к местным властям, ведь кардинально увеличить численность официальных коммунистов без конструктивной коммуникации с местным внутриполом весьма сложно».
Очередные съезды по уставу должны созываться решением ЦК КПРФ не реже одного раза в четыре года. Прошлый съезд партии, решавший кадровые вопросы, также проводился накануне думской кампании – в 2021 г., 24 апреля. Нынешняя ротация ожидается примерно в те же сроки, говорят собеседники «Ведомостей» в партии. Окончательное решение по датам проведения съезда примет следующий пленум ЦК КПРФ, уточняют они, поскольку сейчас коммунисты только начнут подготовку к съезду. При этом официально нынешний пленум не будет предварительно обсуждать никакие кадровые вопросы.
В прошлый раз в руководстве КПРФ было несколько серьезных перестановок. В частности, до первого заместителя председателя ЦК (т. е. Геннадия Зюганова) был повышен «простой» зам Юрий Афонин, заведовавший кадрами. Политконсультант Олег Бондаренко говорит, что это было «важным событием для партии» и он не исключает, что на этом съезде также стоит ждать похожих кадровых решений по отношению к молодым кадрам. В руководстве КПРФ активнее всех с регионами работал Афонин, что является важным ресурсом для него, подчеркнул политолог Ростислав Туровский. Бондаренко полагает, что сейчас возможно партийное повышение губернатора Орловской области Андрея Клычкова, что важно в контексте внутреннего транзита.
Руководство партии «жестко» контролирует ситуацию внутри организации, подчеркнул политолог Александр Кынев. При этом лидеры региональных отделений КПРФ в первую очередь карьеристы, а не чьи-то ставленники, подчеркнул он. То есть, как полагает Туровский, все перестановки будут носить «плавный характер», резкие перемены для КПРФ не свойственны. «Партийный лидер постарается сделать внутренний расклад удобным и безопасным. Вероятны точечные решения по отставкам части старых кадров и приходу более молодых», – говорит Туровский.
Тема самого пленума 26 октября не связана с внутренней политикой: «Исторический вклад социализма в разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма и задачи коммунистов на современном этапе». Перед пленумом коммунисты традиционно организуют закрытый семинар с первыми секретарями региональных отделений, где проводят «разбор полетов», в том числе по итогам выборов. По итогам последних выборов в заксобрания коммунисты заняли вторые места по партийным спискам в шести регионах из 12, на губернаторских выборах финишировали вторыми в 11 из 21 субъекта Федерации.
Ключевой проблемой КПРФ на данный момент является поиск своего места и самосохранение с учетом потери половины электората в последние выборные циклы, считает директор департамента региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Дарья Кислицына.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов