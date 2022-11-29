Светлана Лукаш: «Мы все выиграли больше, чем уступили»

Если бы это произошло еще и на уровне лидеров государств, то это уже означало бы полный коллапс крупнейшего форума ведущих экономик мира. Ведь если нет согласованных решений – это сигнал о том, что страны и их лидеры не могут больше вместе работать, не могут вместе дальше решать ключевые задачи: вопросы изменения климата, развития, борьбы с неравенством, финансового сотрудничества, борьбы с пандемиями. Поэтому то, что удалось в итоге выйти на согласованное решение по украинскому сюжету, позволило фактически разблокировать работу форума. Посмотрите на итоговую декларацию: там четко написано, что мы, лидеры ведущих экономик мира, договариваемся о том, чтобы поддерживать открытые рынки и содействовать торговле, вместе работать в сфере цифровой трансформации, договариваемся о решениях по противодействию пандемиям. Это колоссальный успех, а «большая двадцатка» доказала свою работоспособность.