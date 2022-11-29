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Светлана Лукаш: «Мы все выиграли больше, чем уступили»

Шерпа президента России в G20 – об итогах саммита и о сложных переговорах на грани провала
Владимир Кулагин Максим Солопов
Шерпа президента России в G20 Светлана Лукаш / Андрей Гордеев / Ведомости

Саммит G20 на Бали, где западные медиа прочили России бойкот и изоляцию, стал уникальным форматом. Вопреки глубочайшему кризису в отношениях Москвы и Запада страны согласовали совместное заявление по ключевым мировым проблемам, включая конфликт на Украине и санкции. Шерпа президента России в G20, заместитель начальника экспертного управления президента России Светлана Лукаш рассказала «Ведомостям» о том, как тяжело шло согласование общего коммюнике, кто поддерживал российскую делегацию в самые напряженные моменты и какой эффект балийская декларация оказала на международные отношения.

«Россия не в изоляции»

– Следующий саммит G20 пройдет осенью 2023 г. в Индии. Как скоро начнется подготовка к нему?

– Уже через неделю у нас начнется первая встреча в Индии, где будем думать, как воплощать в жизнь решения балийского саммита и формировать новую повестку.

– Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил ваши усилия, чтобы коммюнике по итогам саммита G20 на Бали появилось на свет. Действительно ли существовала вероятность, что первый раз в истории саммит на уровне глав государств мог закончиться без принятия итогового коммюнике?

– На самом деле такая вероятность была крайне высокой. Можно даже сказать: никто не надеялся, что будет согласована итоговая декларация. Посмотрите на весь 2022 год: собирались профильные министры стран «двадцатки» и получалось так, что решения, которые прорабатывались в сфере финансов, цифровой трансформации, в сфере занятости, здравоохранения, не получали статус заявлений министров. Вместо этого появлялось декларативное заявление председателя мероприятия. Все это происходило исключительно из-за того, что навязывался определенный подход по трактовке конфликта на Украине, из-за чего невозможно было договориться по другим вопросам, возникал ступор в работе.

Если бы это произошло еще и на уровне лидеров государств, то это уже означало бы полный коллапс крупнейшего форума ведущих экономик мира. Ведь если нет согласованных решений – это сигнал о том, что страны и их лидеры не могут больше вместе работать, не могут вместе дальше решать ключевые задачи: вопросы изменения климата, развития, борьбы с неравенством, финансового сотрудничества, борьбы с пандемиями. Поэтому то, что удалось в итоге выйти на согласованное решение по украинскому сюжету, позволило фактически разблокировать работу форума. Посмотрите на итоговую декларацию: там четко написано, что мы, лидеры ведущих экономик мира, договариваемся о том, чтобы поддерживать открытые рынки и содействовать торговле, вместе работать в сфере цифровой трансформации, договариваемся о решениях по противодействию пандемиям. Это колоссальный успех, а «большая двадцатка» доказала свою работоспособность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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