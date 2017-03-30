Визит премьера Японии в Россию запланирован на конец апреля – МИД России

В российском МИДе подтвердили, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию запланирован на третью декаду апреля. Об этом было объявлено по итогам 13-го раунда стратегического диалога на уровне первых заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«Предметно обсужден ряд актуальных двусторонних и международных вопросов по итогам проведенных 20 марта российско-японских переговоров министров иностранных дел и обороны в формате "2 + 2", - сообщили в российском МИДе.

Рассматривались перспективы дальнейшего развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, межпарламентских контактов, культурных и гуманитарных связей в контексте подготовки запланированного на третью декаду апреля визита премьер-министра Японии в Россию.

Стороны обменялись мнениями по глобальной и региональной проблематике, в том числе по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке.