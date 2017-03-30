«Днипроавиа» Игоря Коломойского перейдет в собственность Украины – генпрокурор

Авиакомпания «Днипроавиа», совладельцем которой в результате приватизации стал бизнесмен Игорь Коломойский, будет национализирована. Такое решение принял суд по представлению Днепропетровской областной прокуратуры, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook. 94,5% акций ПАО «Авиационная компания "Днипроавиа" (Днепр) будут списаны в пользу государства.

«Борис Филатов (мэр города Днепр), кажется, много сэкономил. Новый аэропорт строить не придется», – отметил Луценко. Ранее Филатов обратился с просьбой помочь в демонополизации компании «Днипроавиа», которая управляет аэропортом Днепра.