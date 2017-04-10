В Осло арестовали 17-летнего россиянина

Городской суд Осло принял решение арестовать на две недели 17-летнего гражданина России, сообщает NRK. Молодой человек был задержан по подозрению в закладке в центре города предмета, похожего на самодельное взрывное устройство. Россиянина подозревают в хранении взрывчатых веществ.

Адвокат россиянина Осе Карине Зигмунд заявила изданию, что ее подзащитный не собирался совершать теракт и негативно относится к террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России). По данным «Новой газеты», задержанный – выходец с Северного Кавказа, вместе с родителями он приехал в Норвегию в 2010 г.