Эксперты: Число коек для беременных в России достигло послевоенного уровня

Реорганизация системы родовспоможения в России, когда в небольших населенных пунктах роддома и родильные отделения закрывались, но в крупных городах создавались большие перинатальные центры, несет риски для беременных, считают эксперты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Центра экономических и политических реформ, которые проанализировали ситуацию по данным Росстата. В докладе «Тяжелые роды: к чему приводит оптимизация российских роддомов» говорится, что с 1990 по 2015 г. число коек для беременных в России сократилось со 122 000 до 69 400. В частности, с 2000 по 2015 г. количество коек уменьшилось почти на четверть, отмечают авторы. В предвоенные годы в РСФСР было 90 700 коек для беременных (данные 1940 г.), в 1945 г. – 62 900.

Авторы доклада напоминают, что выстроенная в СССР сеть акушерских пунктов охватывала всю страну, даже удаленные регионы и сравнительно небольшие населенные пункты. Сейчас крупные перинатальные центры расположены без учета социальных и транспортных затруднений женщин, которым может потребоваться экстренная медицинская помощь на поздних сроках.

В Минздраве сокращение числа коек объяснили развитием технологий и мировой тенденцией – выписывать роженицу быстрее, чем было принято прежде.

В результате реформы с 2000 по 2015 г. материнская смертность снизилась почти в четыре раза – до 10,1 смерти на 100 000 родов, смертность детей – почти в полтора раза до 8,29 смерти на 1000 родов. Однако в докладе отмечают, что в некоторых регионах показатели смертности хуже среднестатистических, например, на Чукотке смертность детей достигла 18,8 на 1000 родов. В Минздраве признали существенную разницу между показателями по регионам, но заметили, что за 2016 г. во всех субъектах Федерациии наметилась положительная тенденция.

Проблему закрытия ближайших роддомов и увеличения расстояние до ближайшего роддома в Минздраве готовы решать с привлечением авиации в экстренных случаях. Также в ведомстве указали, что роды не проходят стремительно, а продолжаются в среднем 10–12 часов, и лучше 100 км проехать на машине, чем рожать в неподходящих условиях.