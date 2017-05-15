Уровень материнской смертности в России за последние пять лет снизился вдвое

Уровень материнской смертности в России за последние пять лет снизился вдвое, младенческой - на 20% благодаря развитию проекта по строительству перинатальных центров. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В результате - и это самое главное, наверное, - у нас уменьшилось количество случаев младенческой и материнской смертности. За последние пять лет уровень материнской смертности снизился в два раза, младенческой - приблизительно на 20%», - сказал он.

По его словам, отдача от строительства подобных центров появляется сразу: улучшается качество медицинской помощи, матери и новорожденные получают высококвалифицированную помощь даже в самых трудных случаях, «какую еще… 10 лет назад, когда все это начиналось, могли оказать только несколько центров в стране».

Программа по строительству перинатальных центров была запущена 10 лет назад. На первом этапе - с 2007 по 2013 гг. - в стране появилось 25 центров, из них два центра федерального значения. До 2007 г. перинатальных центров в России не было. С 2013 г. в 30 регионах началось строительство еще 32 центров. «На это предусмотрено свыше 82 млрд руб., из которых 52,5 млрд руб. - это федеральные деньги, то есть это деньги бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования», - отметил Медведев.