Около 600 человек пострадали в давке на финальном матче Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов в Турине в фан-зоне произошла давка, в результате которой пострадали около 600 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Football Italia. По предварительным данным, паника началась после взрыва нескольких петард. По другой версии, инцидент произошел из-за падения металлических ворот на тротуар.

В финале Лиги чемпионов встретились «Ювентус» (Турин) и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:4 в пользу «Реала». Болельщики начали взрывать петарды после третьего гола, забитого в ворота «Ювентуса».

СМИ сравнивают давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе «Эйзель» во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 г. между «Ювентусом» и «Ливерпулем». Тогда в результате обрушения стены одной из трибун погибли 39 человек.