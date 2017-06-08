В Генпрокуратуре сообщили о снижении числа коррупционных преступлений

В Генпрокуратуре отказались считать катастрофичной ситуацию с коррупцией в России. «То, что она есть, – это факт, отрицать это глупо. Но и назвать катастрофическим положение нельзя», – заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что сумма ущерба от коррупции от года к году растёт, а вот число коррупционных преступлений снижается: с 50 000 в 2012 г. до 33 000 в 2016 г. Куренной отметил, что увеличение размера ущерба связано с появлением новых инструментов и методик расследования коррупционных дел.