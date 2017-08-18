Украина начала строить газопровод в обход ДНР

На Украине началось строительство газопровода высокого давления в обход территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Приступили к строительству подводящего газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ, и вскоре уже начнутся первые поставки трубы», - написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем Facebook.

По его данным, стоимость проекта - 58 млн гривен, часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохимический завод (входит в группу «Метинвест»). «По завершении строительства мы сможем подавать газ на Авдеевку и еще семь окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украиной», - отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Решение о строительстве газопровода было принято 7 июня в условиях чрезвычайной ситуации, когда обстрелами был поврежден газопровод: Авдеевка и окрестности остались без газа. Жебривский обвиняет в этом «любителей русского мира».

В июне 2017 г. вблизи Авдеевки в результате обстрелов был поврежден газопровод, вследствие чего около 22 000 жителей остаются без газоснабжения.

Недавно российский «Газпром» сообщил, что в первом полугодии 2017 г. увеличил поставки газа на юго-восток Украины до 1,389 млрд куб. м по сравнению с 1,224 млрд куб. м за январь - июнь 2016 г. С февраля 2015 г. «Газпром» поставляет газ в Луганскую и Донецкую области через газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платово» на границе с Россией, после того как поставки через «Нафтогаз Украины» прекратились из-за «многочисленных повреждений газотранспортной инфраструктуры».