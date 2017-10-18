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Песков отказался обсуждать участие Навального в выборах президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикации и заявления о праве Алексея Навального участвовать в выборах президента в 2018 г. «Позиция ЦИК известна, обсуждать нечего», - сказал он на брифинге 18 октября (цитата «Интерфакса»).

О том, что в Кремле окончательно решили не допускать регистрации кандидатуры Навального на президентских выборах, вечером 17 октября сообщила «Русская служба ВВС». Источники телекомпании отметили, что это результат консультаций, которые продолжались несколько месяцев.

В тот же день председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что оппозиционер из-за непогашенной судимости не имеет права баллотироваться на ближайших выборах. «Где-то в 2028 г. плюс пять месяцев», - подсчитала она срок снятия с Навального избирательных ограничений.

Сам Навальный считает, что имеет право на участие в выборах, и ведет в регионах избирательную кампанию с конца 2016 г.