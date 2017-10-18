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В мордовской колонии умер фигурант дела Евтушенкова

Умер московский предприниматель, директор издательского дома «Собеседник» Левон Айрапетян. В апреле 2016 г. Замосковорецкий суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима за мошенническое хищение $700 000 у матери осужденного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, пообещав повлиять на приговор. Также он был фигурантом дела о незаконной продаже акций «Башнефти» «Системе», которое было возбуждено в апреле 2014 г. В августе 2014 г. по факту продажи акций БашТЭКа АФК «Система» было возбуждено еще одно уголовное дело - о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Фигурантами обоих дел стали Айрапетян, основной владелец АФК Владимир Евтушенков и бывший руководитель «Башнефти» Урал Рахимов. Дело в отношении Евтушенкова было закрыто в январе 2016 г.

О смерти Левона Айрапетяна СМИ сообщили со ссылкой на пост в Twitter официального представителя МИД Армении Тиграна Балаяна. Дипломат назвал Айрапетяна «образцовым патриотом и меценатом».

Адвокат Айрапетяна Самвел Караханян рассказал «Интерфаксу», что последние несколько месяцев бизнесмен лежал в больнице колонии в Мордовии, где он отбывал наказание. О его смерти адвокат узнал из СМИ. Он напомнил, что его подзащитный страдал несколькими серьезными заболеваниями, в том числе онкологией, заболеваниями сердца и почек, прогрессирующей гипертонией.

После обвинительного приговор Замоскворецкого суда по делу об обмане матери сенатора Изместьева имущество Айрапетяна в Москве находится под арестом. Это квартира на Пречистенке и банковские счета с $300 000-400 000, напоминает ТАСС. Мосгорсуд в декабре 2016 г. отказался снять арест с этого имущества.

Сенатор Изместьев отбывает пожизненный срок за организацию убийств. Недавно за него перед президентом Путиным заступилась правозащитница Людмила Алексеева и попросила его помиловать.