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Разные списки оппонентов в диссертации Мединского объяснили отправкой в ВАК черновика

Появление двух авторефератов докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского с разными списками оппонентов в Российском военно-историческом обществе (РВИО) объяснили тем, что в ВАК в свое время по ошибке был отправлен черновик документа. В этой ошибке сам Мединский не виноват, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Один автореферат размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки, и в нем оппонентами названы историки Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. На днях «Новая газета» сообщила, что Борисов и Лавров заявили, что не были оппонентами на защите диссертации Мединского. Гасанов умер. Также издание процитировало членов экспертного совета ВАК по истории, которые заявили, что экспертный совет вообще не утверждал диссертацию Мединского в нарушение регламента.

Пресс-служба Минкультуры 18 октября обнародовала фотокопию другого автореферата к той же диссертации Мединского, в котором в числе оппонентов указаны три других историка: Владимир Сёмин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев.

Кононов заявил, что действительно существовал черновик автореферата диссертации министра, но неизвестно, как он оказался в ВАК. Может, кто-то специально заменил, может, техническая ошибка. «Мы не знаем, как это получилось», - сказал исполнительный директор РВИО. По его словам, это вопрос к РГСУ, в котором проходила защита, и к диссертационному совету, который в 2011 г. рассылал авторефераты. «На сайте ВАК прицепили не тот документ», - добавил Кононов.

Корреспонденту «Интерфакса» не удалось получить на руки автореферат Мединского, находящийся в РГБ. В библиотеке пояснили, что он находится в «одном из отделов», его взял «кто-то из сотрудников». В электронной версии автореферата, доступной с компьютера в РГБ, вторая страница, на который должен быть опубликован список оппонентов, отсутствует. На сайте РГБ в интернете по состоянию на вечер вторника автореферат в электронном виде был недоступен «по техническим причинам».

Иван Бабицкий, один из ученых, подавших заявление о лишении Мединского ученой степени, сказал «Ведомостям», что у Мединского два разных автореферата: один находится в Высшей аттестационной комиссии и РГСУ, где Мединский защищался, другой – в Российской государственной библиотеке. «Об этом мы писали в своем заявлении», – заявил Бабицкий. Однако в обоих среди оппонентов указаны те ученые, имена которых приводит «Новая газета».