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Кремль прокомментировал рост протестных акций в России

Рост протестных акций в России связан с предвыборным периодом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Песков сказал это, комментируя данные Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Протестная активность жителей России выросла на 60% в III квартале по сравнению с началом года, следует из исследования ЦЭПР.

Больше всего протестных акций было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Московской, Ростовской, Новосибирской, Омской, Волгоградской, Саратовской областях и Приморском крае.

Сейчас также растет количество мероприятий в поддержку президента, отметил Песков. По его словам, это «естественная активизация», которая сопровождает каждый предвыборный период.