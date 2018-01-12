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Снят арест со счетов бывшего гендиректора «Почты России» Страшнова

Следователь снял арест, наложенный более чем на 95 млн руб. на счетах бывшего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова во время расследования уголовного дела о превышении полномочий, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, агентству ТАСС подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало.

Суд арестовал счета Страшнова 31 августа 2017 г., а в ноябре 2017 г. оставил их под арестом до 13 января 2018 г. Страшнов возглавлял «Почту России» четыре года - с 2013 по июль 2017 г. Сейчас он занимает должность операционного директора «Еврохима».

Генпрокуратура считает незаконной выплату премии Дмитрию Страшнову - 95 млн руб. за 2014 г. В превышении должностных полномочий подозревают директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирину Лаптеву, принимавшую Страшнова на работу. Как полагает следствие, Лаптева, «действуя в пользу Страшнова», рассчитала ему должностной оклад, завышенный в восемь раз.