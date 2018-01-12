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Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции в России Тубиаса Лоренцона из-за инцидента с российскими дипломатическими представительствами в Стокгольме. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Л. Карнюшина в отношении посольства и Торгового представительства России в Швеции», – говорится в официальном комментарии российского МИДа.

6 января Карнюшин проломил на автомобиле шлагбаум на парковке, а после протаранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января, находясь за рулем грузового автомобиля, Карнюшин повредил главные ворота того же здания. 10 января он незаконно проник на территорию посольства, в этот же день он повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. «После каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов», – говорится в сообщении.

Внимание Лоренцона было обращено на позицию властей Швеции относительно обеспечения безопасности российских дипломатических представительств. Как отметили в российском МИДе, посольство России в Стокгольме неоднократно просило МИД Швеции усилить безопасность российских дипломатических объектов. Однако никаких действий предпринято не было.