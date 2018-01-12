Канада ввела новые санкции против КНДР
Власти Канады ввели новые санкции против КНДР. Об этом говорится на сайте канадского МИДа.
Санкционный режим ужесточен в соответствии с резолюцией № 2397, принятой Совбезом ООН 22 декабря 2017 г. Канада ввела запрет на поставки и передачу КНДР транспортных судов, самолетов и запчастей к ним, а также промышленного оборудования. Помимо этого запрещается закупка у Северной Кореи продовольствия, сельхозпродукции, станков, электрооборудования и оборудования для работы с полезными ископаемыми.
Члены Совбеза ООН 22 декабря единогласно одобрили резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР из-за состоявшихся 29 ноября испытаний в КНДР баллистической ракеты. Документом вводятся новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Помимо этого страны, одобрившие документ, должны выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение ближайших двух лет.