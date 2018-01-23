Губернатор Кентукки сообщил о погибшем при стрельбе в школе
В ходе стрельбы в здании старшей школы в штате Кентукки, США, пострадали пятеро учащихся, есть один погибший. Нападавший задержан, сообщил канал CBS News. По данным СМИ, инцидент произошел в школе округа Маршалл близ Бентона, Кентукки (в 120 км к северо-западу от Нэшвилла). Школа блокирована силами полиции - на месте весь личный состав, сообщило CNN со ссылкой на муниципальные власти.
Губернатор Кентукки Мэтт Бевин заявил, что в ходе стрельбы есть один погибший. «Трагический инцидент со стрельбой в старшей школе округа Маршалл... Стрелявший задержан, есть подтвержденная информация об одном погибшем и нескольких раненых. Полной информации пока нет», - заявил губернатор в своем Twitter, призвав воздерживаться от спекуляций.