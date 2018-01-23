Губернатор Кентукки сообщил о погибшем при стрельбе в школе

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Эрдоган и Путин обсудили развитие событий в Сирии

Турецкий и российский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии, передает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на источники.

По его информации, лидеры обменялись мнениями по поводу турецкой операции «Оливковая ветвь», которая началась на севере Сирии, вблизи Африна.

Путин и Эрдоган обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили «решимость предпринять совместные усилия для успешного открытия конгресса национального диалога по Сирии в Сочи».

«Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции. С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

22 января сообщалось, что Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в конгрессе национального диалога по Сирии в Сочи.