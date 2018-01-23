Политика

Новости

Правительство Великобритании создаст подразделение по борьбе с фейковыми новостями

Британское правительство собирается создать подразделение по борьбе с фейковыми новостями, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя премьера страны Терезы Мэй.

«Уполномоченное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций» будет отвечать за «борьбу с дезинформацией со стороны государств и частных лиц», уточнил представитель Мэй. «Мы живем в эпоху фальшивых новостей», - отметил он.

Ранее в понедельник о подобных планах рассказал исполнительный директор службы государственных коммуникаций Великобритании Алекс Айкен. Он заявил, что команда по борьбе с фейковыми новостями будет работать на базе секретариата кабинета министров Великобритании.

Представитель Мэй не смог более подробно рассказать о том, как именно подразделение будет функционировать или где оно будет располагаться.

С 15 февраля 2017 г. российский МИД на официальном сайте открыл новый раздел, где публикует фейковые новости иностранных СМИ и заявления официальных лиц зарубежных государств, а также их разоблачения со ссылкой на первоисточники.