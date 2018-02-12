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Клинцевич покинет пост первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации

Сенатор Франц Клинцевич уйдет с поста первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и станет рядовым сенатором, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента. По словам собеседника агентства, Клинцевич уже написал соответствующее заявление.

Источник «Ведомостей» в Совете Федерации подтвердил, что Клинцевич намерен покинуть пост первого зампреда комитета, но назвать причину затруднился. В пресс-службе Клинцевича от комментариев отказались.

По словам собеседника в «РИА Новости», вместо Клинцевича первым зампредом по обороне станет сенатор от Карелии Александр Ракитин, занимавший до сентября прошлого года должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу. Вопрос о назначении Ракитина рассмотрят на заседании 14 февраля, уточнил источник.