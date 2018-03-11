Политика

Новости

Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой «Кинжалов»

Одновременно с разработкой ракетного комплекса «Кинжал» велась работа по модернизации сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, который был выбран в качестве носителя. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«В качестве носителя “Кинжала” выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», – написал Рогозин в Facebook.

Ранее в Минобороны сообщили о проведении учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал». «Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», – говорится в сообщении ведомства.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей. В ходе пуска ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики комплекса. В сообщении Минобороны подчеркивается, что «Кинжал» не имеет аналогов в мире.