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Минобороны рассекретило архивные документы о службе Гагарина

Министерство обороны России ко Дню космонавтики рассекретило некоторые архивные документы, рассказывающие о службе Юрия Гагарина. Например, на сайте Минобороны опубликована его служебная характеристика за время пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС. В ней отмечается хорошее физическое состояние Гагарина, его дисциплинированность и общительность, а также умение хранить военную тайну.

«Эмоциональные реакции соответствуют характеру воздействующих раздражителей. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладают общительность, оптимизм, здоровый юмор», — говорится в характеристике. Из указанных в документе личных данных следует, что у Гагарина к этому моменту уже были жена и дочь.

Сайт Министерства обороны России

Также опубликована учетно-послужная карта первого космонавта. В ней указаны должности, на которых служил Гагарин, и места службы. Из карты следует, что первое звание — лейтенант — было присвоено Гагарину 5 ноября 1951 г. Затем он был повышен до старшего лейтенанта, майора и завершил службу в звании полковника.

Также в карте указаны некоторые личные данные космонавта. В частности, отмечено, что он не владел иностранными языками.

Обнародован приказ командира 769-го истребительного авиационного полка от 16 января 1960 г. об объявлении передовых офицеров, отличников боевой и политической подготовки. Гагарин в нем отмечен трижды.

Приказом командира того же полка от 11 марта 1960 г. Гагарин был исключен из списков части в связи с назначением летчиком-испытателем ВВС и переездом в Москву. До этого космонавт проходил службу в поселке Луостари Мурманской области. Этим же приказом решено прекратить Гагарину исчисление выслуги лет в отдаленной местности.

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