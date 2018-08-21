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Пострадавший от «Новичка» житель Эймсбери снова госпитализирован

Житель Эймсбери Чарли Роули, месяц назад выписавшийся из больницы после отравления нервно-паралитическим ядом «Новичок», снова был госпитализирован из-за проблем со зрением. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его старшего брата Мэтью Роули.

Собеседник издания рассказал, что его брат был госпитализирован в выходные, его зрение продолжало ухудшаться. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии. «Он сказал мне, что не видит, что у него все плывет перед глазами. Это не очень хорошо», – резюмировал брат Роули.

Об отравлении «Новичком» жителей Эймсбери Чарли Роули и его подруги Дон Стерджес стало известно в начале июля. Они были доставлены в больницу в состоянии комы, с теми же симптомами, что и первые пострадавшие от нервно-паралитического агента – экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипали были обнаружены в марте этого года в Солсбери в бессознательном состоянии.

Официально связь между двумя эпизодами с отравлением не установлена. По одной из версий, озвученной Sky News, Роули и Стерджес нашли на улице флакон из-под духов, в котором мог содержаться яд. Не зная этого, Стерджес использовала вещество как парфюм, нанося его на руки и лицо. Спасти ее не удалось. Смерть Стерджес британская полиция квалифицировала как убийство.

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